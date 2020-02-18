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Минфин Карелии разъяснил, кого затронут изменения в налогообложении недвижимости

Новости. Общество
12:02, 19 Февраля 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Законопроект о применении кадастровой стоимости для начисления налога на дачные дома, гаражи, хозпостройки и ряд других видов имущества затронет юридические лица и не коснется граждан.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

"Это касается не налогообложения граждан, потому что физические лица у нас уже с 2017 года на кадастровом налогообложении. Это привязка идет к земельным участкам, которые принадлежат на праве собственности организациям и предоставлены для этих целей", - пояснил замминистра.

Полный перечень видов имущества, которых коснутся изменения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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