Минфин Карелии разъяснил, кого затронут изменения в налогообложении недвижимости

Законопроект о применении кадастровой стоимости для начисления налога на дачные дома, гаражи, хозпостройки и ряд других видов имущества затронет юридические лица и не коснется граждан.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков.

"Это касается не налогообложения граждан, потому что физические лица у нас уже с 2017 года на кадастровом налогообложении. Это привязка идет к земельным участкам, которые принадлежат на праве собственности организациям и предоставлены для этих целей", - пояснил замминистра. Полный перечень видов имущества, которых коснутся изменения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".