Минфин Карелии разъяснил, кому не надо писать заявления на налоговые льготы

Министерство финансов Карелии опубликовало разъяснения о расширении перечня категорий граждан, которые получат льготы по налогу на имущество в беззаявительном порядке.

С 2021 года такую возможность имеют ветераны боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

«В соответствии с п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсионный фонд предоставил ФНС России сведения о 1,5 млн таких граждан. Они будут учтены при применении указанных льгот. При этом в налоговые органы не требуется представлять дополнительные заявления», - пояснили в Минфине.

В 2020 году аналогичный порядок предоставления льгот в рамках информационного обмена Налоговой службы с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты применен для целого ряда налогоплательщиков.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".