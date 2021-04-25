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Минфин Карелии разъяснил, кому не надо писать заявления на налоговые льготы

Новости. Общество
10:01, 26 Апреля 2021
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Министерство финансов Карелии опубликовало разъяснения о расширении перечня категорий граждан, которые получат льготы по налогу на имущество в беззаявительном порядке.

С 2021 года такую возможность имеют ветераны боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

«В соответствии с п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсионный фонд предоставил ФНС России сведения о 1,5 млн таких граждан. Они будут учтены при применении указанных льгот. При этом в налоговые органы не требуется представлять дополнительные заявления», - пояснили в Минфине.

В 2020 году аналогичный порядок предоставления льгот в рамках информационного обмена Налоговой службы с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты применен для целого ряда налогоплательщиков.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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