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Новости. Экономика
09:23, 18 Ноября 2019
фото: pixabay.com / Evgeny

Минфин Карелии сообщил о снижении муниципального долга в регионе

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Власти Карелии подвели итоги управления муниципальным долгом в республике за 10 месяцев текущего года.

Объем долговых обязательств муниципальных образований региона на 1 ноября 2019 года составил 3 млрд 604 млн рублей и снизился по сравнению с началом года  на 261,6 млн рублей, или на 7 %.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ronia
2019-11-18 10:23:35
Лучше бы что-нибудь хорошее про развитие региона и районов рассказали , чем про снижение долгов постоянно вещать .
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