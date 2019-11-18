Минфин Карелии сообщил о снижении муниципального долга в регионе

Власти Карелии подвели итоги управления муниципальным долгом в республике за 10 месяцев текущего года.

Объем долговых обязательств муниципальных образований региона на 1 ноября 2019 года составил 3 млрд 604 млн рублей и снизился по сравнению с началом года на 261,6 млн рублей, или на 7 %.

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