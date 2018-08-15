Минфин Карелии займется повышением финансовой грамотности жителей

Министерство финансов республики заключило соглашение о сотрудничестве с Минфином России в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в стране до 2023 года.

Документ позволит сотрудничать по таким направлениям, как повышение качества финансового образования, распространение информации о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, формирование социально ответственного поведения участников финансового рынка.

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