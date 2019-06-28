Минфин Карелии заметил эффективность налоговых льгот для бизнеса

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Налоговые преференции, полученные организациями Карелии в 2018 году, позволили улучшить их экономические показатели, что привело к росту налоговых доходов бюджета.
Такой вывод сделало министерство финансов Карелии, проанализировав эффективность льгот по налогам, действовавших в прошлом году.
Итоги были представлены на коллегии Минфина.
Объем налоговых преференций в 2018 году, с учетом данных налоговых органов и отраслевых органов исполнительной власти республики, оценивается в сумме 585 млн рублей. Это 5% от общего объема поступивших в бюджет региональных налогов и налога на прибыль организаций.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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