Минфин назвал число чиновников в России

В России на 10 тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти - тех, кого принято относить к чиновникам.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказала первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.



"Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек – федеральные гражданские служащие, 252 тысячи – гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих", – сообщила Нестеренко.



Вместе с тем она отметила, что к "чиновникам" у нас принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов, пишет изадние "РИА Новости".



"Их около 2,4 миллиона человек. Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника". Это 3,3 процента от численности занятых в экономике", – добавила замминистра.



"По данным ОЭСР, около трети занятого населения России можно отнести к государственному сектору. Но наибольшую долю в структуре занятых в государственном секторе занимают работники госкомпаний и государственных учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы, – от шести до 9,5 %", –рассказала Нестеренко.