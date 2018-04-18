Минфин не расширил перечень видов бизнеса для резидентов ТОСЭР "Надвоицы"

Властям Карелии не удалось добиться расширения списка видов экономической деятельности, представители которых могут рассчитывать на льготы на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы".

Об этом заявил во вторник на совещании в правительстве вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Мы 30 января 2018 года очень радовались проекту постановления правительства РФ о расширении льготного перечня классов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для "Надвоиц". Тем не менее, 2 апреля мы получили письмо о том, что Минфин России наши инициативы не поддержал", - сказал Родионов.

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