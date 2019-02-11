Минфин отметил высокую динамику поступления доходов в бюджет Карелии

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В казну республики по итогам первого месяца 2019 года поступило на 34 % больше налоговых и неналоговых доходов, чем в начале минувшего года.
В январе текущего года в бюджет региона поступило 1 486,2 млн рублей в виде налоговых и неналоговых доходов. Этот показатель на 34 % выше уровня января 2018 года, сообщают в министерстве финансов Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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