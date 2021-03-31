Минфин оценил влияние эпидемии на размер выплат по страховкам в Карелии

Общий объем страховых выплат в Карелии в 2020 году составил 1,6 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в 2019 году.

Это следует из анализа состояния страхового рынка республики, проведенного министерством финансов.

"Ситуация с коронавирусом не оказала критического воздействия на страховой рынок республики. Объемы страховых премий и выплат, а также коэффициент выплат сопоставимы с уровнем 2019 года", - говорится в комментарии Минфина.

По каким страховкам больше всего выросли выплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".