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Минфин оценил влияние эпидемии на размер выплат по страховкам в Карелии

Новости. Общество
09:40, 01 Апреля 2021
фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Общий объем страховых выплат в Карелии в 2020 году составил 1,6 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в 2019 году.

Это следует из анализа состояния страхового рынка республики, проведенного министерством финансов.

"Ситуация с коронавирусом не оказала критического воздействия на страховой рынок республики. Объемы страховых премий и выплат, а также коэффициент выплат сопоставимы с уровнем 2019 года", - говорится в комментарии Минфина.

По каким страховкам больше всего выросли выплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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