Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 02 Апреля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Минфин предложил обложить россиян шестью новыми налогами

Загрузка...

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.

Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения, пишет РБК.

Основным новшеством финальной версии стало предлагаемое включение в налоги и сборы:

- платы с грузовиков массой свыше 12 т (система "Платон")
- обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования
- курортного (гостиничного) сбора.
- Кроме того, Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс экологический налог и утилизационный сбор.

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам станет "сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования". Ставка сбора будет установлена в размере 3,73 руб. на 1 км пути (сейчас действует льготный тариф — 1,91 руб.) и будет подлежать ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД

Аналитика

01.04.2019 09:27
Политкухня
"Мы поставлены на грань выживания" 3
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 3
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
Сегодня 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»