Минфин предложил обложить россиян шестью новыми налогами

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.

Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения, пишет РБК.

Основным новшеством финальной версии стало предлагаемое включение в налоги и сборы:

- платы с грузовиков массой свыше 12 т (система "Платон")

- обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования

- курортного (гостиничного) сбора.

- Кроме того, Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс экологический налог и утилизационный сбор.

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам станет "сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования". Ставка сбора будет установлена в размере 3,73 руб. на 1 км пути (сейчас действует льготный тариф — 1,91 руб.) и будет подлежать ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.