Минфин предложил ограничить список профессий для самозанятых

Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты России.

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован, пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее – дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи", – добавил он.

С 2019 года в четырех российских регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане – в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.

