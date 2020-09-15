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Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки для многодетных семей

Новости. Общество
09:15, 16 Сентября 2020
фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Минфин разработал законопроект о расширении действия программы льготной ипотеки для многодетных семей, в рамках которой им положены выплаты в размере 450 тыс. рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Программа по выплате 450 тыс. рублей многодетным семьям, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок, действует с сентября 2019 года. Деньги выдаются на полное или частичное погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам.

"Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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