Минфин распределил дотации районам Карелии: одним дали в 20-30 раз больше, чем другим

Минфин Карелии подписал соглашения с главами районов и округов республики о предоставлении дотаций из бюджета республики на общую сумму 1 млрд рублей.

Дотации выделены «на социально-экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов», сообщили в министерстве.

Органы местного самоуправления смогут самостоятельно распределить эти деньги в зависимости от приоритетов своих бюджетов. Муниципалитеты взяли на себя обязательства увеличить поступление налогов и не допустить возникновения задолженности бюджетов по первоочередным направлениям расходов.

Размеры дотаций отличаются для разных районов Карелии (см. графику). Меньше всех получит Кемский район – 4,6 млн рублей. Больше всего достанется Пудожскому району - 157,4 млн рублей.