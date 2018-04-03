Минфин рассказал, какой будет средняя зарплата у учителей, врачей и работников культуры

Министерство финансов Карелии представило план увеличения средней зарплаты работников бюджетных организаций республики на 2018 год.

Размеры зарплат для различных категорий бюджетников указаны в материалах к семинару Минфина для органов местного самоуправления, прошедшего в марте этого года.

Планируемые показатели сравниваются со средней зарплатой по Карелии, которая, по прогнозам Минэкономразвития в 2018 году составит 32 200 рублей.

По плану Минфина средний заработок врачей (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений должен составить 64 400 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и зубных врачей - 32 200 рублей, младшего медицинского персонала - 32 200 рублей.

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