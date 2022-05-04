Минфин России рассмотрит вопрос о льготах физлицам на ввоз автомобилей из-за рубежа

Министерство финансов рассмотрит предложение депутата Госдумы ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.

Как сообщает RT, автор инициативы Иван Сухарев мотивирует это тем, что западные санкции привели к прекращению поставок в Россию новых автомобилей из Европы.

По мнению Сухарева, альтернативой для граждан в данной ситуации мог бы стать ввоз автомобиля из-за рубежа для личного пользования.

В настоящее время ставки таможенных пошлин на ввозимые в Россию автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трёх лет, составляют от 48 до 54% (в зависимости от стоимости автомобиля). В итоге гражданин обязан уплатить пошлину, составляющую примерно половину стоимости ввозимого автомобиля, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки пошлины в 5%, по которой физическое лицо сможет оформить один автомобиль в течение пяти лет, оставив действующие ставки в 48–54% на уплату пошлины за второй и последующие автомобили, ввозимые на протяжении данного срока, а также рассмотреть вопрос о создании специального перечня транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешён по льготной ставке, возложив полномочия по ведению данного перечня на правительство», — говорится в обращении.