Минфин заявил о существенном росте налоговых поступлений в бюджет Карелии

По теме
Загрузка...
Министерство финансов республики отмечает существенный рост в поступлении налогов в казну Карелии в первые месяцы 2018 года.
За два месяца текущего года в бюджет республики поступило 2,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 22,7%, сообщает карельский Минфин.
В том числе за февраль поступило 1,4 млрд рублей с ростом к уровню прошлого года на 31,3%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии