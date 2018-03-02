Минфин заявил о существенном росте налоговых поступлений в бюджет Карелии

Министерство финансов республики отмечает существенный рост в поступлении налогов в казну Карелии в первые месяцы 2018 года.

За два месяца текущего года в бюджет республики поступило 2,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 22,7%, сообщает карельский Минфин.

В том числе за февраль поступило 1,4 млрд рублей с ростом к уровню прошлого года на 31,3%.

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