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Новости. Экономика
11:41, 02 Марта 2018

Минфин заявил о существенном росте налоговых поступлений в бюджет Карелии

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Министерство финансов республики отмечает существенный рост в поступлении налогов в казну Карелии в первые месяцы 2018 года.

За два месяца текущего года в бюджет республики поступило 2,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 22,7%, сообщает карельский Минфин.

В том числе за февраль поступило 1,4 млрд рублей с ростом к уровню прошлого года на 31,3%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-03-02 11:44:11
Типа главного налоговика сняли и дело пошло с налогами. Откуда налогам быть , если производства местного нет.
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