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Минимальную почасовую оплату труда захотели ввести в России

Новости. Общество
20:40, 15 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В России может быть введено понятие "минимального размера часовой ставки".

Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. В документе указано, что почасовой МРОТ может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда", пишут "Известия".

Генеральное соглашение будет определять темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, эту работу координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Пока предложения в документ еще обсуждаются. Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК).

Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах. Например, в 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро, в Болгарии – 6 евро, в Румынии – 7,7 евро, в Венгрии и Латвии – 9,9 евро.

Сторона работодателей пока не сформулировала свою позицию насчет почасового минимума оплаты труда, сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно. Много вопросов насчет вычисления минимальной стоимости часа: если отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от месяца и региона (в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТ), отметил эксперт.

В июне 2018 года Госдума уже рассматривала другой законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей. Тогда проект не был принят.

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