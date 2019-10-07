Минимущества Карелии отказалось от иска о взыскании ущерба с обвиняемого гендиректора ДРСУ

Министерство имущественных и земельных отнощений Карелии отказалось от финансовых претензий к гендиректору Кольского ДРСУ Юрию Гугалинскому, обвиняемому в подписании фиктивных договоров на аренду техники.

По версии следствия, в 2016-2017 годах Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" (ее руководителя Сергея Салуева сейчас судят за дачу крупных взяток карельским чиновникам) несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта. Следствие считает, что эти договоры причинили материальный ущерб ДРСУ на сумму более 8,7 миллионов рублей. Гугалинского обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 Уголовного Кодекса).

Минимущества по инициативе следствия в рамках уголовного дела подало гражданский иск к гендиректору ДРСУ на сумму ущерба, но потом передумало. О причинах такого решения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".