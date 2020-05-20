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В Карелии прокуратура обжаловала оправдательный приговор гендиректору ДРСУ

Новости. Криминал
14:24, 21 Мая 2020
фото: © Вести Карелии
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В республике обжалован оправдательный приговор генеральному директору "Кольского ДРСУ" Юрию Гугалинскому, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Адвокат Елена Аскерова, защищающая интересы Юрия Гугалинского, заявила, что апелляционное представление в Верховный суд Карелии на вынесенный Медвежьегорским судом 20 марта оправдательный приговор Юрию Гугалинскому подписала старший помощник прокурора района Едена Дружинина, которая была гособвинителем на этом судебном процессе.

Напомним, по версии следователей медвежьегорского отдела республиканского Следкома, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта. Этим, считает следствие, он причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 млн рублей.

В результате Гугалинского обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 Уголовного кодекса).

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-21 14:48:46
Артурчик его отмазывал. Кстати, чего там с олонецкой фермершей, которую он отмазывал тоже
Mike
2020-05-21 14:44:57
А если бы Аскерова продолжала работать прокурором, то настаивала бы на обвинительном приговоре! 100%!!!!
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