Минимущества Карелии продает подарок властей Москвы – государственное предприятие

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион ООО "Торговый дом "Карельский гранит", которое находится в республиканской собственности.

Решение принято по распоряжению главы Карелии в рамках программы приватизации государственного имущества.

На торги выставлено 100% доли в уставном капитале компании.

Ранее предприятие принадлежало ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы. Компания занималась производством и реализацией изделий из природного камня – облицовочной плитки, архитектурно-строительных изделий, полуфабрикатов, брусчатки и бортового камня, ритуальных изделий.

Однако в прошлом году московские хозяева предприятия подарили его Карелии вместе с производственным зданием в Кондопоге.

О планируемой цене продажи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".