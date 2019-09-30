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Новости. Общество
11:21, 30 Сентября 2019
фото: © Вести Карелии

Минимущество Карелии не стало увольнять обвиняемого в махинациях директора ДРСУ

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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии отказалось исполнить представление Следкома о расторжении трудового договора с гендиректором Кольского ДРСУ Юрием Гугалинским, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Представление направил министру старший следователь Медвежьегорского отдела Следкома Юрий Готчиев.

Он предложил руководству ведомства, которое является учредителем ДРСУ, принять "меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)" и "рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора" с Гугалинским.

Подробнее об этой истории читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-09-30 11:34:00
Видно по всему - свой человек как и фермерша. Глава заступается за тех, кто мил и дорог.
Сергей
2019-09-30 12:38:23
кир,
Ему дороги все, кто нормально работает! Уважать надо такую позицию! Советую Вам зарание составить список всех дорогих людей для нашего главы! Может легче будет, чем ерунду балаболить.
кир
2019-09-30 13:06:09
Сергей, какая тут ерунда? С МВД шутить изволите? Это вы в рабочее время балабоните. :)
zanoza
2019-09-30 11:28:16
В данном случае это правильное решение.
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