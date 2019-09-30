11:21, 30 Сентября 2019
Минимущество Карелии не стало увольнять обвиняемого в махинациях директора ДРСУ
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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии отказалось исполнить представление Следкома о расторжении трудового договора с гендиректором Кольского ДРСУ Юрием Гугалинским, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
Представление направил министру старший следователь Медвежьегорского отдела Следкома Юрий Готчиев.
Он предложил руководству ведомства, которое является учредителем ДРСУ, принять "меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)" и "рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора" с Гугалинским.
Подробнее об этой истории читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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