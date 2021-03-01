Министерства и ведомства Карелии обязали экономить

Республиканское правительство потребовало от чиновников "обеспечить неувеличение утвержденных бюджетных ассигнований на содержание органов исполнительной власти".

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Появление такого документа менее через два месяца после вступления закона в силу выглядит, как минимум, странным и свидетельствует либо о качестве этого нормативно-правового акта, либо об уровне государственного управления в регионе, если для исполнения недавно принятого закона республиканским властям необходимы еще какие-то меры по его реализации.

Можно было бы предположить, что губернаторское распоряжение направлено на сокращение расходов карельской казны в условиях ее огромного дефицита – напомним, что в прошлом году он вырос почти на 5 миллиардов рублей, однако предложенные меры не предусматривают урезания бюджетных трат. Речь, скорее, идет об усилении в республике бюджетной дисциплины, на что карельскому руководству не раз указывали в федеральном центре.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".