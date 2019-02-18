06:40, 18 Февраля 2019
Министерство образования Карелии потратило на свой пиар 500 тыс. рублей в 2018 году
Новости по теме
Загрузка...
Министерство образования Карелии опубликовало отчет о расходах на информационное обеспечение деятельности ведомства в 2018 году.
Как следует из документа, министерство заключило в прошлом году 7 договоров с ГТРК "Карелия".
Сумма каждого составила 99 ты. 990 рублей. Если бы сумма была более 100 тыс. рублей, то ведомству пришлось бы проводить конкурс на оказание информационных услуг.
В итоге за год ведомство потратило на свой пиар 499 тыс. 950 тыс. рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
11.02.2019, 11:36
12.02.2019, 13:57
12.02.2019, 12:09
11.02.2019, 16:45
14.02.2019, 10:33
12.02.2019, 09:50
Аналитика
15.02.2019 10:09
Обществоведение
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
14.02.2019 10:42
14.02.2019 10:33
12.02.2019 13:57
12.02.2019 09:50
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
17.02.2019 08:33
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии