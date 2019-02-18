Министерство образования Карелии потратило на свой пиар 500 тыс. рублей в 2018 году

Министерство образования Карелии опубликовало отчет о расходах на информационное обеспечение деятельности ведомства в 2018 году.

Как следует из документа, министерство заключило в прошлом году 7 договоров с ГТРК "Карелия".

Сумма каждого составила 99 ты. 990 рублей. Если бы сумма была более 100 тыс. рублей, то ведомству пришлось бы проводить конкурс на оказание информационных услуг.

В итоге за год ведомство потратило на свой пиар 499 тыс. 950 тыс. рублей.