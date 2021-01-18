Министерство спорта Карелии, которое реорганизовали, возглавит Антон Чивин

Исполняющим обязанности министра спорта Карелии назначен Антон Чивин, сообщается на сайте правительства республики.

В понедельник, 18 января, Алексей Ермашов покинул пост министра спорта Республики Карелия по собственному желанию.

За высокий профессионализм и вклад в развитие спорта и физической культуры Карелии Алексей Викторович удостоен почетного знака главы Республики Карелия "За вклад в развитие Республики Карелия".

Исполнять обязанности министра будет его Первый заместитель Антон Чивин, который приступил к работе в Министерстве спорта Республики Карелия в июне 2020 года. Ранее он возглавлял отдел спорта, физической культуры и молодежной политики в администрации Петрозаводского городского округа.

Напомним, в конце декабря 2020 года было принято решение преобразовать Министерство образования в Министерство образования и спорта Республики Карелия.