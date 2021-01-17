Министерство спорта Карелии "обезглавили"

Министр спорта в Карелии Алексей Ермашов уволился по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", министр спорта Карелии Алексей Ермашов покидает свой пост.

"Сегодня у меня последний рабочий день, – сказал Алексей Ермашов. – Я ухожу по собственному желанию".



О причинах увольнения он не сообщил, также не пожелал назвать и свое будущее место работы.

"Министерство образования и спорта Карелии возглавит Роман Голубев, – сказал Алексей Ермашов. – Вопрос о своей будущей работе пока оставлю без ответа".

Напомним, Алексей Ермашов стал министром спорта Карелии в июне 2019 года, сменив на посту Александра Воронова, возглавившего училище олимпийского резерва в Кондопоге.



Алексей Ермашов родился в Петрозаводске. Учился в петрозаводском лицее №13, в 2003 году окончил Военный институт физической культуры, служил в вооруженных силах Министерства обороны и внутренних войсках МВД РФ.



Работал замдиректора Школы высшего спортивного мастерства в Петрозаводске, вице-президентом Союза биатлонистов России. Ермашов – мастер спорта по биатлону, победитель Первенства России по летнему биатлону (2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по летнему биатлону.

Также сообщим, что постановлением правительства Республики Карелия от 21 декабря 2020 года министерство образования преобразовано в министерство образования и спорта.