Министр экономического развития России Максим Решетников посетит Карелию

Глава Минэкономразвития страны Максим Решетников прибудет в Карелию в рамках рабочего визита в пятницу, второго сентября.

Максим Решетников в Петрозаводске побывает на предприятии «Амкодор-Онего», промышленном технопарке «Южная Промзона» и Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Решетников посетит строительную площадку технопарка «Карельские продукты» и ознакомится с ходом строительства блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке.

Глава Минэкономразвития также проведет рабочую встречу с руководителем региона Артуром Парфенчиковым и совещание, посвященное актуальным задачам и реализуемым мерам по поддержке экономики. В совещании примут участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и руководители регионов Северо-Запада, заявили в карельском правительстве.