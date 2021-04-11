Министр экономики Карелии сыграл селянкам на дудочке

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев поделился впечатлениями о поездке в деревню Киндасово Пряжинского района.

На своей странице в соцсети Олег Ермолаев написал: "Сегодня встретился с нашей известной всем группой «Киндахат». Обсудили вопросы поддержки проекта социального предприятия республики. Очень важно, что Киндасовцы динамично развиваются и уже в первом квартале 2021 года их посетило 2500 туристов. Для сравнения - в 2020 году - 5000, а в 2019 году - 1200. Отличный весёлый проект. Меня не отпустили киндасовские девушки, пока я им не сыграл на дудочке".