Министр финансов РФ рассказал, что будет включать в себя третий пакет мер поддержки экономики

Третий пакет мер призван помочь предприятиям выйти из состояния временных каникул и двухмесячной остановки деятельности.

Глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что "третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом", пишут "Ведомости".

По словам Силуанова, власти продолжат финансово содействовать сохранению занятости и спроса, стимулированию предпринимателей к новым инвестициям и развитию производств.

200 млрд рублей запланировано потратить на поддержку здравоохранения, 250 млрд рублей – на социальную поддержку, 800 млрд – на прямую поддержку экономики, и особенно МСП, и еще 200 млрд рублей на поддержку регионов.

Особое внимание будет уделяться сегменту малого и среднего бизнеса.

"Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства Фонда национального благосостояния и осуществляем дополнительные заимствования", – отметил министр.