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Новости. Общество
15:45, 15 Июля 2018

Министр финансов заявил о дефиците Пенсионного фонда в 1 трлн рублей

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) составляет 1 трлн рублей.

"Значит, у нас расходы пенсионного фонда около 8 триллионов рублей. Доходы, которые собирает Пенсионный фонд за счет отчислений от заработной платы всех работников - около 5 триллионов рублей. То есть 3 триллиона платится за счет средств федерального бюджета. Там есть нюансы", - сказал он в эфире телепрограммы "Познер" в воскресенье.

По его словам, из этих трех триллионов рублей два - это расходы государства на социальные пенсии, которые россияне заслужили еще во время существования СССР, "это обязательства государства, которые выплачиваются через пенсионные фонды". "А сам дефицит, вот если брать его, так сказать, начистоту, триллион рублей", - заявил Силуанов.

Исправить эту ситуацию иначе, кроме как за счет подъема пенсионного возраста, не получится, следует из объяснений вице-премьера.

Он подчеркнул, что в правительстве исходят из того, что, во-первых, пенсионный фонд "должен быть самодостаточным", а во-вторых, нельзя безболезненно сократить расходы на 1 трлн рублей по основным статьям бюджета.

"Так, чтобы сократить какие-то траты на дефицит триллион рублей или даже больше, его надо еще увеличить, вы говорите, ну, просто не наберется, - сказал Силуанов. - Мы просто ухудшим тогда качество наших госуслуг по другим позициям".

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет, сообщает "Интерфакс".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-15 16:34:56
Да пофиг. Огурчиков насолим, грибов насушим, черника опять же. Осенью ряпушки наловим впрок. Не пропадем. Пусть масквичи там с голоду подыхают. Зажрались манерные..
Изя
2018-07-15 16:01:46
Ну вот всё разворовали и вывели в офшоры + сам пенсионный фонд проел . Что теперь народу сказки рассказывать .
Гость
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