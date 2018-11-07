Министр из Карелии рассказал о поездке в Китай

Министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков с 5 по 8 ноября находится в рабочей поездке в Китай.

Как написал Буренков в "ВКонтакте", 5 ноября в Сямэне он провел переговоры с руководством канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Фуцзянь, в ходе которых обсудили текущее состояние сотрудничества и планы на будущее.

"6 ноября состоялся ряд встреч на предприятиях провинции Фуцзянь. С представителями компании "Кинг Лонг" обсудил вопросы организации предприятия по производству автобусов на территории Карелии, а с ассоциацией производителей чая - проведение Фестиваля чая в Петрозаводске в 2019 году. Также китайские чайные компании выразили заинтересованность в поставках карельского иван-чая в КНР для местных потребителей", - написал чиновник.

В Чжанчжоу он посетил производственную площадку мебельной компании "Гохуэй" и провел переговоры с её руководством о возможности организации совместного предприятия в республике.

На 7-8 ноября намечены переговоры с организаторами и участниками 19-й Международной выставки камня в Шито, в которой планируется участие и карельских камнеобрабатывающих компаний.