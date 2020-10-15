Министр культуры Карелии возмутился решением руководителя театра в Сортавале отказаться от почетного знака

Глава Минкультуры Алексей Лесонен не одобрил поступок снятого с выборов руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" Артура Ладысева, который возвращает знак "За вклад в развитие Республики Карелия" главе региона.

Худрук и режиссер молодежного театра-студии "Дети понедельника" в Сортавале Артур Ладысев обратился на своей странице в "ВКонтакте" к главе Карелии Артуру Парфенчикову. После того, как его 14 октября Сортавальский городской суд снял с предвыборной гонки, он не считает возможным держать у себя награду "За вклад в развитие Республики Карелия".

"Уважаемый Артур Олегович! Недавно мне вручили Ваш почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия". Большое Вам спасибо за оценку моего труда, но я отказываюсь от этого знака, так как не хочу иметь эту награду за такое "развитие" нашей республики. Прошу сообщить адрес, куда я могу отослать удостоверение и знак", - написал заслуженный работник культуры Карелии, член Союза театральных деятелей России, лауреат премии СТД РФ "Признание" - "За вклад в развитие любительского театра России" Артур Ладысев.

Ответил на обращение творческого руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" не глава Карелии Артур Парфенчиков, а министр культуры Алексей Лесонен.

"В рамках политической борьбы можно ожидать различных акций и выступлений. В данной же ситуации считаю, что демонстративный отказ от ранее принятой награды, которую вручают от имени не столько главы Республики Карелия, сколько от жителей, в том числе от самых близких друзей, - недостойный шаг. Вычурная, эмоционально заряженная, привлекшая внимание акция, но всё-таки недостойная, прежде всего перед лицом коллег. За этими действиями прослеживается нелепая попытка оправдаться за собственные оплошности, допущенные при подготовке регистрационных документов в избирком. Однако оценка им уже дана судом", - пишет глава Минкультуры на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом.