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Министр культуры Карелии возмутился решением руководителя театра в Сортавале отказаться от почетного знака

Новости. Общество
07:15, 16 Октября 2020
фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"
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Глава Минкультуры Алексей Лесонен не одобрил поступок снятого с выборов руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" Артура Ладысева, который возвращает знак "За вклад в развитие Республики Карелия" главе региона.

Худрук и режиссер молодежного театра-студии "Дети понедельника" в Сортавале Артур Ладысев обратился на своей странице в "ВКонтакте" к главе Карелии Артуру Парфенчикову. После того, как его 14 октября Сортавальский городской суд снял с предвыборной гонки, он не считает возможным держать у себя награду "За вклад в развитие Республики Карелия". 

"Уважаемый Артур Олегович! Недавно мне вручили Ваш почетный знак "За вклад в развитие Республики Карелия". Большое Вам спасибо за оценку моего труда, но я отказываюсь от этого знака, так как не хочу иметь эту награду за такое "развитие" нашей республики. Прошу сообщить адрес, куда я могу отослать удостоверение и знак", - написал заслуженный работник культуры Карелии, член Союза театральных деятелей России, лауреат премии СТД РФ "Признание" - "За вклад в развитие любительского театра России" Артур Ладысев.

Ответил на обращение творческого руководителя самодеятельного театра Сортавальского "Центра досуга" не глава Карелии Артур Парфенчиков, а министр культуры Алексей Лесонен.

"В рамках политической борьбы можно ожидать различных акций и выступлений. В данной же ситуации считаю, что демонстративный отказ от ранее принятой награды, которую вручают от имени не столько главы Республики Карелия, сколько от жителей, в том числе от самых близких друзей, - недостойный шаг. Вычурная, эмоционально заряженная, привлекшая внимание акция, но всё-таки недостойная, прежде всего перед лицом коллег. За этими действиями прослеживается нелепая попытка оправдаться за собственные оплошности, допущенные при подготовке регистрационных документов в избирком. Однако оценка им уже дана судом", - пишет глава Минкультуры на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-16 10:06:57
В творческом порыве на Шекспира замахнулся :) Каждый сверчок знай свой шесток.
кир
2020-10-16 10:01:50
Проблемы у него будут. Как у Леонтьева, когда тот отказался от присвоенного ему звания. Не могут политикой, хозяйством заниматься певуны и танцоры, космонавты, журналистки, спортсмены, училки. Нечего обманывать себя и других.
кир2
2020-10-16 09:41:18
Ладысеву Респект и Уважуха !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Остальные всё боссота .
Бриг
2020-10-16 09:10:30
Молодец , достоин уважение . Другая сторона вызывает только отвращение .
Театральный критик
2020-10-16 09:07:59
Устроили тут самодеятельность плнимашь. Закрыть финансирование, делов то

Пусть натощак кривляются
миша
2020-10-16 08:39:55
Как бы то не было, а это поступок, который достоин уважения. Московским руководителям театров стоит А.Ладысеву позавидовать. Они на такое неспособны.
Zim
2020-10-16 08:36:19
А по поводу того, как в стране и в республики проводятся выборы министр не хочет сделать заявление? Поддержать работника культуры на выборах, хотя бы морально, министр не считает нужным? Может тогда жену попросит?Она вроде посмелее?
Саныч
2020-10-16 08:17:39
Правильно сделал, что вернул.
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