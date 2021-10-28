Министр национальной политики Карелии напомнил священнослужителям о борьбе с коронавирусом

Глава Миннаца Карелии Сергей Киселев призвал руководителей религиозных организаций республики переходить к богослужениям в интернете и соблюдать антиковидные ограничения.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев обратился к руководителям религиозных организаций и религиозных групп республики. Глава Миннаца напомнил о распоряжениях Главы Карелии относительно проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

Условия их проведения включают в себя обязательное использование средств защиты, в том числе священнослужителями; соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров между людьми; ограничение участия в церемониях лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Также не следует забывать о регулярном проветривании помещений и дезинфекции предметов, используемых в обрядах.

Сергей Киселев напомнил, что проведение любых массовых мероприятий в закрытых помещениях численностью более 50 человек разрешено только при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19).

«Искренне благодарю священнослужителей, кто с пониманием отнесся к ограничительным мерам, не остается в стороне и в рамках социального служения оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Подчеркну важность организации трансляций богослужений в интернете — это позволяет принять участие в мероприятии большему числу людей, — написал глава Миннаца на своей странице в социальной сети, — убежден, что только совместная разъяснительная работа и неукоснительное соблюдение ограничений и рекомендаций врачей позволит остановить распространение болезни.»

Напомним, ранее Глава Карелии предупредил людей, призывающих к отказу от вакцинации, что их ждет на том свете.