Реклама

Министр национальной политики Карелии напомнил священнослужителям о борьбе с коронавирусом

Новости. Общество
15:00, 28 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

Новости партнеров

Глава Миннаца Карелии Сергей Киселев призвал руководителей религиозных организаций республики переходить к богослужениям в интернете и соблюдать антиковидные ограничения.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев обратился к руководителям религиозных организаций и религиозных групп республики. Глава Миннаца напомнил о распоряжениях Главы Карелии относительно проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

Условия их проведения включают в себя обязательное использование средств защиты, в том числе священнослужителями; соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров между людьми; ограничение участия в церемониях лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Также не следует забывать о регулярном проветривании помещений и дезинфекции предметов, используемых в обрядах.

Сергей Киселев напомнил, что проведение любых массовых мероприятий в закрытых помещениях численностью более 50 человек разрешено только при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19).

«Искренне благодарю священнослужителей, кто с пониманием отнесся к ограничительным мерам, не остается в стороне и в рамках социального служения оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Подчеркну важность организации трансляций богослужений в интернете — это позволяет принять участие в мероприятии большему числу людей, — написал глава Миннаца на своей странице в социальной сети, — убежден, что только совместная разъяснительная работа и неукоснительное соблюдение ограничений и рекомендаций врачей позволит остановить распространение болезни.»

Напомним, ранее Глава Карелии предупредил людей, призывающих к отказу от вакцинации, что их ждет на том свете.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
21.10.2021, 12:30
Суд принял заявление о банкротстве крупного производителя продукции из ягод в Карелии

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»