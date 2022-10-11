Министр назвал причины снижения цен на продовольствие в Карелии

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев объяснил снижения цен на продукты сезонным фактором, ростом сельскохозяйственного производства и работой с сетевыми магазинами.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, стоимость потребительской корзины в Карелии в сентябре составила 6151,6 рублей против 7139,04 рубля в мае.

«Сезонный фактор – безусловно. Но в целом в России цены продолжают расти, а в Карелии наметилось снижение. Конечно, ситуация с ценами сложная, но Минэк продолжает работать с сетевыми магазинами по сдерживанию цен. Кроме этого сельское хозяйство Карелии и страны дает хорошие результаты, это тоже ведет к сдерживанию роста цен на продукты», — считает Ермолаев.