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Министр образования Карелии опубликовал изменения порядка проведения выпускных экзаменов, которые внесены из-за коронавируса

Новости. Общество
10:00, 26 Декабря 2020
фото: © Сергей Красноухов/ТАСС
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На своей официальной странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев со ссылкой на Минпросвещения России сообщает, что из-за пандемии COVID-19 внесены изменения в порядок проведения ЕГЭ и ГИА 9 и 11 классов в 2021 году.

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Министр образования Карелии Роман Голубев подробно отметил те моменты, которые изменятся при сдаче выпускных экзаменов из-за коронавируса.

- Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется;

- Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике;

- Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку;

- ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет;

- Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11 классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции;

- Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать учебные предметы по выбору;

- Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021;

- Конкретные даты будут определяться региональными органами управления образованием, либо школами;

- ГИА по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года;

- Резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 состоятся в начале июня 2021 года;

- Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период

- При проведении экзаменов будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.

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