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Министр образования Карелии рассказал, когда в республике начнет работать единая система «Моя школа»

Новости. Общество
11:22, 19 Августа 2022
фото: со страницы министра образования Карелии Романа Голубева

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Глава Минобразования Карелии Роман Голубев отметил, что новый сервис гарантирует школьникам равные условия получения качественного образования.

Карелия присоединиться к числу российских регионов, в которых будет запущена единая образовательная платформа «Моя школа». С сентября она начнет работать в нескольких пилотных субъектах, в их число наша республика не вошла.

Но уже со следующего года карельские школьники начнут пользоваться системой, в которую интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента и видеоконференцсвязь.

Как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, ожидается, что эта система начнет работать в Карелии в 2023–2024 годах после установки всего необходимого оборудования в школах и настройки личных кабинетов пользователей и учреждений. Создатели платформы обещают, что к 2024 году на ней будут представлены материалы для всех уровней общего образования по всем учебным предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.

«Платформа „Моя школа“ позволит создать единое, удобное и безопасное образовательное пространство для каждого участника образовательного процесса. Школьникам будут гарантированы равные условия получения качественного образования вне зависимости от того, где они находятся. Школы и педагоги, в свою очередь, получат доступ к инструментам и сервисам федеральной платформы, которые будут 100% проверены на безопасность и качество контента», — пояснил Роман Голубев.

Карельские учителя считают это хорошей идеей.
«Поначалу, конечно, будет сложно перевести всех на одну платформу, но если платформой будут пользоваться, например, все школы Карелии, то это позволит выйти на более высокий уровень взаимодействия», — говорит преподаватель английского языка из Питкяранты Александр Якушев.

«Моя школа» также будет выполнять и функции социальной сети, в которой смогут общаться ученики преподаватели и родители.

«Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил», — так прокомментировал внедрение системы министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, новая система также позволит отслеживать информацию о текущей успеваемости учеников, о промежуточной и итоговой аттестации, записывать детей в кружки, секции, детские сады и школы.

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