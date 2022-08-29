Министр Охлопков сообщил о «хлопке газа» в центре Петрозаводска

По предварительной информации, на площадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки, произошло повреждение газового баллона, в результате чего пострадали рабочие.

«В бытовке рядом с домом по ул. Пушкинской, 5 произошёл хлопок. По предварительным данным — взрыв бытового газа. Пока известно о двух пострадавших. Отправлены две бригады скорой помощи. На месте работают спасатели», — заявил Михаил Охлопков.

По адресу Пушкинская, 5 в Петрозаводске располагается Национальная библиотека, в которой идут очередные ремонтные работы.

В МЧС сообщили «Столице на Онего», что происшествие взрывом назвать нельзя. По предварительным данным спасателей, на рабочей площадке произошло повреждение газового баллона, от которого оторвался шланг. Спасатели осмотрели двоих рабочих, сообщили в МЧС.

По имеющейся информации, на площадке могло быть допущено нарушение требований безопасности при работе с огнем. В результате этого могло вырвать шланг у баллона, после чего он воспламенился. Момент, когда вырвало шланг, мог быть вопринят в качестве хлопка. Рабочих увезла скорая в БСМП. Предварительно, у них ожоги рук.