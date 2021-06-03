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Глава Минприроды Карелии поздравляет коллег и экоактивистов с Днем эколога

Новости. Общество
14:47, 04 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

И.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Карелия — министра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин опубликовал поздравление с предстоящим Днем эколога.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим профессиональным праздником — Днём эколога!

Карельская природа — это уникальная красота и богатство. Наша задача — сохранить ее.

Для этого специалисты дирекций особо-охраняемых природных территорий прилагают каждый день усилия, оберегают и сохраняют окружающую среду.

На страже охраны лесов от пожаров сейчас трудятся специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, летчики-наблюдатели, десантники — пожарные.

Наше подведомственное учреждение «Карелприрода» рассматривает сотни обращений граждан о несанкционированных свалках и в ближайшее время нам удастся совместно с районными администрациями навести порядок у контейнерных площадок, оборудовать новые места для сбора отходов.

Особые слова благодарности экологам Минприроды, сотрудникам лесничеств, которые борются со свалками в лесу, охраняют наше «зеленое золото» Карелии.

День эколога — это не только праздник специалистов Минприроды Карелии и подведомственных учреждений, сотрудников Дирекции ООПТ и нацпарков, это праздник всех, кто неравнодушен к нашей природе.

Поэтому особую благодарность хочу выразить нашим жителям, экоактивистам, которые своевременно подавали сигналы о нарушениях природоохранного законодательства!

Пусть в нашей работе будет как можно меньше экстренных случаев, а ежедневный труд приносит ощутимый результат! Желаю успехов в деле охраны природы!

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