Глава Минприроды Карелии поздравляет коллег и экоактивистов с Днем эколога

И.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Карелия — министра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин опубликовал поздравление с предстоящим Днем эколога.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим профессиональным праздником — Днём эколога!



Карельская природа — это уникальная красота и богатство. Наша задача — сохранить ее.



Для этого специалисты дирекций особо-охраняемых природных территорий прилагают каждый день усилия, оберегают и сохраняют окружающую среду.



На страже охраны лесов от пожаров сейчас трудятся специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, летчики-наблюдатели, десантники — пожарные.



Наше подведомственное учреждение «Карелприрода» рассматривает сотни обращений граждан о несанкционированных свалках и в ближайшее время нам удастся совместно с районными администрациями навести порядок у контейнерных площадок, оборудовать новые места для сбора отходов.



Особые слова благодарности экологам Минприроды, сотрудникам лесничеств, которые борются со свалками в лесу, охраняют наше «зеленое золото» Карелии.



День эколога — это не только праздник специалистов Минприроды Карелии и подведомственных учреждений, сотрудников Дирекции ООПТ и нацпарков, это праздник всех, кто неравнодушен к нашей природе.



Поэтому особую благодарность хочу выразить нашим жителям, экоактивистам, которые своевременно подавали сигналы о нарушениях природоохранного законодательства!



Пусть в нашей работе будет как можно меньше экстренных случаев, а ежедневный труд приносит ощутимый результат! Желаю успехов в деле охраны природы!