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Министр просвещения РФ потребовал от главы Карелии освободить учителей от лишней отчетности

Новости. Общество
07:15, 04 Октября 2021
фото: Столица на Онего

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов направил руководителям регионов письмо с требованием навести порядок с контрольно-проверочными работами в школах и отчетностью учителей.

Об этом федеральный министр заявил в Ростове-на-Дону, где в минувшее воскресенье, 3 октября, назвали пятёрку призёров Всероссийского конкурса "Учитель года-2021".

"Я написал письмо руководителям регионов, мы дали рекомендации, чтобы систематизировать проверочные и контрольные работы в школах. Об этой проблеме нам рассказали "учителя года". Также в этом письме мы настаиваем на том, чтобы в учреждениях убрали лишнюю отчётность. Многие учителя жаловались на то, что вынуждены заполнять электронный и бумажный журналы. Позиция министерства - если ведётся бумажный журнал, не нужно вести электронный. И наоборот", - заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время пресс-подхода на подведении итогов второго тура конкурса.

Напомним, учитель английского языка школы № 1 Питкяранты Александр Якушев в Ростове-на-Дону не смог пройти во второй тур Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», но вместе с лучшими учителями из других регионов принимал участие в мероприятих состязания педагогов.

"Дальше будут круглые столы в Ростове, в Москве с представителями органов власти. Мы сможем высказать свои предложения, озвучить проблемы, которые есть в регионах. Считаю, что не должно быть такой отчетности, которую сегодня ведут учителя", - отметил Александр Якушев в интервью" Столице на Онего".

Имя лучшего педагога страны назовут в День учителя, 5 октября. Его выберут из пятёрки призёров - учителей из Москвы, Тюменской области, Хабаровского края, Ставропольского края и Республики Татарстан.

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Комментарии

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АК
2021-10-04 12:30:08
Т.е. это не "барс", который вечно виснет, теряет информацию, и на который всех заставили перейти, виноват, что учителям приходится его дублировать на бумаге, а губернаторы???
amez
2021-10-04 09:07:38
Вот это поворот! Это как если бы Президент НАПИСАЛ ПИСЬМО губернаторам с требованием отменить пенсионную реформу! А то обнаглели и всё на Москве валят!
Козьма
2021-10-04 09:07:00
А то губернаторы загрузили учителей ??? Система образования одна .
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