Министр просвещения РФ рассказал, как будет проходить ЕГЭ в 2021 году

По словам Сергея Кравцова, соблюдение всех требований Роспотребнадзора позволит избежать угрозы здоровья учащихся и педагогов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел 15 января брифинг, на котором рассказал, как будет проходить в 2021 году итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. Как отметил Кравцов, проведение Единого государственного экзамена в прошлом году показало, что при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, никаких вспышек, никакой угрозы здоровью организаторов Единого государственного экзамена и учащихся нет.

"В 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. Основной государственный экзамен по предметам по выбору проводиться не будет. Пока экзамены запланированы на конец мая. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам – это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образованием либо школы", – сказал министр.

Как сообщил Сергей Кравцов, одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен – также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике.

"Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Все сроки увязаны с графиком приёмной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранное ими учебное заведение. Остается добавить, что итоговые сочинение и изложение, которые являются для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля", – заявил глава Минпросвещения РФ.