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Министр сельского хозяйства Карелии посетил совхоз, где недавно сгорело 10 га земли

Новости. Общество
15:10, 26 Мая 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии

Владимир Лабинов побывал в одном из крупнейших совхозов республики, где наградил грамотой фельдшера предприятия и встретился со студентами, сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил совхоз «Ведлозерский», где осмотрел ход посевных работ.

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Кроме того, за добросовестный труд министр наградил фельдшера предприятия — Татьяну Владимировну Тупицыну — почетной грамотой правительства Карелии, а также поблагодарил её за работу.

На площадке предприятия прошла встреча со студентами ПетрГУ, где шла речь о возможностях профессиональной подготовки и трудоустройства в сфере агропромышленного комплекса.

«Сильные кадры и заинтересованность в профессиональном росте — это фундамент для стабильного развития сельского хозяйства и достижения высоких экономических результатов», — отметил Владимир Лабинов во время встречи со студентами и сотрудниками АО «Совхоз «Ведлозерский».

Напомним, недавно сгорели дотла принадлежащие совхозу вольеры бывшей пряжинской зверофермы, где от голода погибли норки.

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