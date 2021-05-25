Министр сельского хозяйства Карелии посетил совхоз, где недавно сгорело 10 га земли

Владимир Лабинов побывал в одном из крупнейших совхозов республики, где наградил грамотой фельдшера предприятия и встретился со студентами, сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил совхоз «Ведлозерский», где осмотрел ход посевных работ.

Кроме того, за добросовестный труд министр наградил фельдшера предприятия — Татьяну Владимировну Тупицыну — почетной грамотой правительства Карелии, а также поблагодарил её за работу.

На площадке предприятия прошла встреча со студентами ПетрГУ, где шла речь о возможностях профессиональной подготовки и трудоустройства в сфере агропромышленного комплекса.

«Сильные кадры и заинтересованность в профессиональном росте — это фундамент для стабильного развития сельского хозяйства и достижения высоких экономических результатов», — отметил Владимир Лабинов во время встречи со студентами и сотрудниками АО «Совхоз «Ведлозерский».

Напомним, недавно сгорели дотла принадлежащие совхозу вольеры бывшей пряжинской зверофермы, где от голода погибли норки.