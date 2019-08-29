Министр спорта РФ Павел Колобков приедет в Карелию

В воскресенье, 1 сентября, министр примет участие в церемонии открытия Государственного училища Олимпийского резерва в Кондопоге, сообщили в Минспорта Карелии.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в субботу, 31 августа, приедет в Карелию с рабочим визитом.

В рамках рабочей программы министр посетит крупные спортивные объекты республики: спортивный комплекс "Луми", региональный центр спортивной гимнастики, центральный республиканский стадион "Спартак", спортивный комплекс "Курган" и другие.

В воскресенье, 1 сентября, Павел Колобков вместе с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым примет участие в церемонии открытия Государственного училища Олимпийского резерва в Кондопоге.