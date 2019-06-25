15:33, 25 Июня 2019
Министру просвещения РФ пожаловались на нарушения при выплатах зарплат учителям в Карелии
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Карелия оказалась среди регионов, где не соблюдают предписанную пропорцию в назначении зарплаты школьным учителям.
Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме.
"Заработная плата назначается, исходя из таких пропорций: 70 процентов — гарантированная часть, 30 — процентов — стимулирующая. Однако в большинстве регионов такая пропорция не соблюдается, иногда дело доходит до того, что гарантированная часть доходит до 10 процентов", — сказала министр, чьи слова приводит "Парламентская газета".
По словам Васильевой, жалобы на это приходят из Дагестана, Карелии...
Что еще сказала министр, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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