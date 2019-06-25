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Новости. Общество
15:33, 25 Июня 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Министру просвещения РФ пожаловались на нарушения при выплатах зарплат учителям в Карелии

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Карелия оказалась среди регионов, где не соблюдают предписанную пропорцию в назначении зарплаты школьным учителям.

Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме.

"Заработная плата назначается, исходя из таких пропорций: 70 процентов — гарантированная часть, 30 — процентов — стимулирующая. Однако в большинстве регионов такая пропорция не соблюдается, иногда дело доходит до того, что гарантированная часть доходит до 10 процентов", — сказала министр, чьи слова приводит "Парламентская газета".

По словам Васильевой, жалобы на это приходят из Дагестана, Карелии...

Что еще сказала министр, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Чудик - юдик
2019-06-25 15:42:23
Дожили в Карелии . Уже с Дагестаном сравнивают , по уровню развития с Тувой . Что ещё карелам надо , чтобы понять , кого они рулить регионом выбрали и кто у них в заксобрании сидит . И это в приграничном , с Европой , регионе .
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