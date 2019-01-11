Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете

Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей.

Комитет Госдумы по информационной политике обсудит в понедельник, 14 января, на расширенном заседании два резонансных законопроекта об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

Инициативы были внесены под конец 2018 года.

Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. У россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, напоминает чиновник:

"Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные".

Что же касается ограничений на распространение фейковой информации, несущей опасность здоровью граждан, то Минкомсвязи в целом не против, но не согласно с внесенной редакцией, указывает Волин: чиновников опять же смущает, что эти нормы можно слишком широко трактовать, пишут "Ведомости".