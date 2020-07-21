Минкульт Карелии решил провести специальное исследование, какие сувениры нужны китайским туристам

Министерство культуры Карелии поручило провести исследование, какие сувениры нравятся китайским туристам, где они предпочитают их покупать и сколько готовы за них заплатить.

Исследование будет проводиться в рамках проекта "Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для китайских туристов" по международной программе приграничного сотрудничества "Карелия". Цель исследования – "выявление потребительских предпочтений и факторов принятия решения при выборе сувенирной продукции гражданами КНР во время туристических поездок за границу", сказано в документации. За эту работу исполнитель получит 110 тыс. рублей. Какие вопросы будут задавать китайским туристам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".