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Минкульт Карелии решил провести специальное исследование, какие сувениры нужны китайским туристам

Новости. Общество
11:18, 22 Июля 2020
фото: "Республика"/Сергей Юдин
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Министерство культуры Карелии поручило провести исследование, какие сувениры нравятся китайским туристам, где они предпочитают их покупать и сколько готовы за них заплатить.

Исследование будет проводиться в рамках проекта "Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для китайских туристов" по международной программе приграничного сотрудничества "Карелия".

Цель исследования – "выявление потребительских предпочтений и факторов принятия решения при выборе сувенирной продукции гражданами КНР во время туристических поездок за границу", сказано в документации.

За эту работу исполнитель получит 110 тыс. рублей.

Какие вопросы будут задавать китайским туристам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-22 11:24:50
Больше делать нечего минкульту как про китайцев думать ????????? :)
Гость
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