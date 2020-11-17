Минкульт Карелии: зрители концертов и спектаклей не должны делать тесты на COVID-19

Министерство культуры республики разъяснило, каким образом в Карелии проходят концерты и спектакли в условиях пандемии коронавируса.

Минкульт Карелии сообщил, что организаторы концертов и спектаклей не обязаны тестировать на коронавирус зрителей.

Заявление министерства было опубликовано после открытого обращения директора концертного агентства Interfest Елены Шаглиной в адрес главы республики Артура Парфенчикова. Шаглина заявила, что в Карелии под угрозой срыва находится выступление Леонида Агутина и Анжелики Варум. По оценке организатора мероприятия, проблема вызвана губернаторским требованием об обязательном тестировании зрителей на коронавирус. Такая мера, по ее мнению, может возмутить публику.

"Данное требование возлагает на зрителя обязательство не ранее чем за 3 дня до мероприятия добровольно и за свой счёт пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и предоставить справку. Очевидно, что большая часть зрителей этого делать не будет: купив недешевый билет, и более 8 месяцев терпеливо ожидая проведения концерта", - говорится в обращении.

В карельском Минкульте пояснили, что тестировать необходимо только артистов, прибывших из других регионов. Тестирование публики и местных выступающих не предусмотрено.

"Учреждениям культуры Карелии, как и другим организациям, необходимо обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию у лиц, приехавших для работы из других регионов России, до их прибытия на территорию Карелии; обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Обследование на коронавирус нужно проводить только для людей, приехавших на гастроли из других регионов. Для артистов, живущих в Карелии, и зрителей тестирование не требуется", - говорится в заявлении министерства.

Для прибывших из других регионов нужно проводить бесконтактную термометрию, не допускать к работе людей с признаками болезни, а также контактировавших с теми, кто имел симптомы заболевания или подтвержденный диагноз COVID-19.

Концертные организации должны еженедельно направлять в Минкульт информацию о количестве состоявшихся сеансов и концертов с указанием вместимости зала и присутствовавших там посетителях.

Зрители на спектаклях и концертах должны быть в масках и в перчатках, а зоны входа и выхода посетителей должны быть разграничены. Наполняемость залов не должна превышать 25% от максимально возможной. При проведении театрально-концертных мероприятий с численностью 50 человек и более вход и выход посетителей должны осуществляться поэтапно, с соблюдением принципа дистанции 1,5 метра. В процессе мероприятий не допускается торговля продуктами питания, сообщили в Минкульте.

Ранее сообщалось, что угрозу срыва концерта Агутина и Варум организаторы объяснили "антивирусными" решениями главы Карелии.