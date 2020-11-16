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Угрозу срыва концерта Агутина и Варум объяснили "антивирусными" решениями главы Карелии

Новости. Общество
08:20, 17 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Нина Зотин
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Требование Парфенчикова об обязательном тестировании зрителей на коронавирус может привести к срыву концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в Карелии 29 ноября.

Об этом говорится в открытом обращении директора концертного агентства Interfest Елены Шаглиной на имя главы республики Артура Парфенчикова. Обращение размещено на странице  "Афиша концертов Петрозаводска. Interfest" Вконтакте.

"В связи с новыми ограничительными мерами, указанными в очередном распоряжении главы республики... Данное требование возлагает на зрителя обязательство не ранее чем за 3 дня до мероприятия добровольно и за свой счёт пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и предоставить справку. Очевидно, что большая часть зрителей этого делать не будет: купив недешевый билет, и более 8 месяцев терпеливо ожидая проведения концерта", - говорится в обращении.

По словам Шаглиной, заплатить не менее 1900 рублей за тест – "дополнительная головная боль и серьезные расходы" для зрителей.

"Кто будет проверять справки и их подлинность у 2500 зрителей на входе? Кто "развернёт на выход" зрителя без этого медицинского документа, и на каком основании? И главное: почему зритель теперь должен платить не только за билет, но и за получение справки?  В надежде на здравый смысл, отмену этого ограничения и записано данное открытое обращение", - добавил Шаглина.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-17 10:41:50
Откуда здравый смысл во время панических, суетливых решений?!
Чудик
2020-11-17 08:53:09
Какой, к чёрту ,концерт? Когда везде сотнями в день заболевают!?! Да ещё сейчас больные из Москвы и Питера в наши гостиницы повалят опять....была Карелия чистая почти, нет довели....
Да и кто такие этим варумы! Это же не "Битлз", чтобы им нельзя было отказать, так, российская шелупонь шоу бизнеса...
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