Минкультуры Карелии назвало дату прощания с Зифой Юсуповой

В Петрозаводске простятся с заслуженным работником культуры России Зифой Габбасовной Юсуповой.

По сообщению Министерства культуры Карелии прощание с Зифой Габбасовной Юсуповой состоится 9 марта с 11 до 12 часов по адресу: Вольная, 4, первый зал.

Напомним, Почетного гражданина Петрозаводска, Заслуженного работника культуры России Зифы Габбасовны Юсуповой не стало 3 марта. Она скончалась на 86-м году жизни.

Долгие годы Зифа Юсупова работала директором выставочного зала Союза художников Карелии, возглавляла региональный филиал Российского фонда культуры, выпускала альбомы о творчестве лучших художников республики, опекала молодые таланты, помогала им с выставками.