Минкультуры Карелии выбирает наиболее подходящую кандидатуру на место директора Нацтеатра

Министерство культуры республики проводит отбор кандидатов на должность директора Национального театра, которое вакантно с сентября 2022 года.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минкультуры Карелии, ведомстве рассматривают резюме от кандидатов на должность руководителя Национального театра.

«В этом вопросе придерживаемся не принципа избыточности, а в первую очередь соответствия кандидата предъявляемым требованиям. Очевидно, что для эффективной работы учреждения необходимо решить вопрос о назначении директора как можно скорее, что и будет сделано в ближайшее время. В настоящий момент идет работа с наиболее подходящими на это место кандидатами», - заявили в министерстве культуры.

Напомним, 16 сентября 2022 года скоропостижно скончалась директор Национального театра Карелии Ирина Павловна Шумская. Она умерла на рабочем месте в театре.