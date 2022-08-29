Умерла директор Национального театра Карелии Ирина Шумская

Директор Национального театра Карелии Ирина Павловна Шумская скоропостижно скончалась прямо на работе.

Как сообщается на сайте Национального театра Карелии, сегодня, 16 сентября 2022 года, скоропостижно скончалась директор Национального театра Карелии Ирина Павловна Шумская.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины Павловны. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — отмечается в сообщении на сайте театра.

Как рассказали «Столице на Онего» сотрудники театра, Ирине Павловне стало плохо с сердцем. Скорая приехала, но, к сожалению, помочь уже было нельзя.