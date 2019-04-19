Минкультуры выделит 8 млн рублей на сгоревшую церковь в Карелии

Новости по теме
Министерство культуры РФ выделит деньги на разработку проекта по воссозданию деревянной Успенской церкви.
Об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" сообщил Артур Парфенчиков.
"В Министерстве культуры России принято решение о выделении порядка 8 миллионов рублей на разработку научно-проектной документации по восстановлению Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Возможность восстановления храма подтверждена специалистами, которые на данном этапе располагают полной информацией обо всех особенностях объекта культурного наследия", – написал Парфенчиков.
По словам главы, есть возможность достоверно восстановить храм.
Успенская церковь осталась в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежит научной реставрации.
Напомним, пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии