Минкультуры выделит 8 млн рублей на сгоревшую церковь в Карелии

Министерство культуры РФ выделит деньги на разработку проекта по воссозданию деревянной Успенской церкви.

Об этом на своей официальной странице "ВКонтакте" сообщил Артур Парфенчиков.

"В Министерстве культуры России принято решение о выделении порядка 8 миллионов рублей на разработку научно-проектной документации по восстановлению Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Возможность восстановления храма подтверждена специалистами, которые на данном этапе располагают полной информацией обо всех особенностях объекта культурного наследия", – написал Парфенчиков.

По словам главы, есть возможность достоверно восстановить храм.

Успенская церковь осталась в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежит научной реставрации.

Напомним, пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.